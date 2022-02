O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, deixou rasgados elogios a Galeno, extremo que os arsenalistas perderam para o FC Porto no último dia da janela de inverno.

«Foi um jogador importante na nossa dinâmica, comprometido com a equipa, entende muito bem a organização defensiva, tem um sentido posicional fantástico no nosso sistema, e ofensivamente é desequilibrador, é rápido e tem golo. O FC Porto fez uma excelente aquisição», assumiu, em conferência de imprensa.

O técnico minhoto já definiu que Francisco Moura é o substituto do brasileiro, mas lembrou que os jovens Roger e Buta também podem alinhar naquela posição.

O Sp. Braga perdeu ainda Raul Silva, Chiquinho, Piazon, Mario González e Galeno, além de Lucas Mineiro, que vai estar de fora entre seis a oito semanas devido a lesão.

Apesar das saídas, os arsenalistas optaram por não contratar ninguém e Carvalhal voltou a salientar a «aposta na prata da casa» e «valorização dos ativos», embora reconheça o peso da juventude no plantel, composto por «mais de 50 por cento de jogadores da formação, muitos deles abaixo de 20 anos».

«Fico contente porque, no último ano e meio, o Braga já terá faturado 50 milhões de euros. Não me vou escudar neles [jovens] para o que quer que seja, nunca me queixei com os casos de covid-19, vamos jogo a jogo. É uma aposta do clube, não quero estar a falar do meu futuro, cumpre-me tratar do presente e preparar o futuro, mas sinceramente creio já ter alcançado os objetivos pedidos pelo presidente», realçou Carvalhal.