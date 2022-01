Carlos Carvalhal estava castigado para o duelo entre Sp. Braga e Sporting desta noite e teve de assistir ao triunfo longe do banco de suplentes. No final, o técnico minhoto reagiu nas redes sociais, lembrando a passagem pelo Swansea e a vitória do Wolverhampton de Bruno Lage também este sábado.

«2018, neste dia, vencemos o Liverpool com o Swansea por 1-0. Hoje, vencemos no estádio do Sporting e o Bruno Lage com o Wolves venceu em Brentford! Amamos o 22 de janeiro», escreveu.

Recorde-se que o antigo técnico do Benfica foi adjunto de Carlos Carvalhal em Inglaterra, antes de assumir a equipa B dos encarnados.