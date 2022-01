Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória sobre o Moreirense, por 2-0:

[Tripla mexida ao intervalo] É um caso recorrente. O Moreirense, na primeira parte, teve características diferentes com dois avançados, utilizou um jogo mais direto para ganhar a primeira e segunda bola. Estávamos preparados para outro tipo de jogo e a equipa teve algumas dificuldades, com alguma desconexão do bloco com os jogadores da frente. A primeira parte não foi boa, pelo contrário. Na segunda parte, cumpre-nos retificar coisas para imprimir dinâmica. O Yan Couto entrou muito bem a fazer o corredor, o André [Horta] ocupou uma segunda linha do meio campo e o Abel [Ruiz] e o Ricardo [Horta] ligaram muito bem o jogo porque o Vítor esticou a linha defensiva e abriu espaços entre linhas. Isto deu melhorias logo no primeiro minuto da segunda parte. Ameaçámos, tranquilizámos o nosso jogo. Seria injusto pela forma como o Moreirense se bateu, fundamentalmente na primeira parte, um resultado mais volumoso.

[Fabiano novamente titular depois da exibição em Alvalade] Foi um dos melhores em campo e, tal como o Abel, teve a ver com a segunda parte, face à primeira parte do Vitinha [em Alvalade]. Tivemos uma vitória boa no estádio do campeão nacional e não era justo fazer alterações, tinha de dar continuidade. O Galeno também estava indisponível, entrou o Iuri.

[Mercado de inverno] Entradas e saídas é com o presidente. Todos os clubes do mundo estão sujeitos a saídas e entradas. Se aparecer um grande negócio, então com a crise financeira, ninguém vai rejeitar um encaixe. Não falámos, mas se alguém sair a indicação é olhar para dentro, para a academia. Mais uma vez jogaram aqui muitos jovens, não só da nossa academia, como o Yan, o Abel e o Diogo Leite. Sinal de que se trabalha muito bem na nossa formação. Os treinadores estão a fazer um ótimo trabalho, de excelência. No topo da pirâmide é preciso um treinador que os tenha no sítio para os meter não quando se está a ganhar 3-0.»