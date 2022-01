Na antevisão à visita a Alvalade, Carlos Carvalhal previu muitas dificuldades e assinalou que «uma das mais valias» do Sporting é a «consistência defensiva».

«A base do Sporting campeão, que tem feito um percurso quase notável, quase perfeito, assenta no seu processo defensivo, sofre poucos golos. É uma equipa muito consistente», assumiu o treinador do Sp. Braga.

«Vamos jogar no campo do campeão nacional, é o jogo mais difícil da época ou dos mais difíceis da época. Está num bom momento, excelentes resultados, ainda não perdeu em casa. Estamos à espera de uma equipa forte, que interpreta bem todos os momentos do jogo. Vamos com a ambição de sempre. Não nos atemorizamos com os adversários, respeitamos todos e jogamos sempre com ambição. Queremos lutar muito pelos três pontos, sabendo que vamos ter um adversário difícil e que nos vai criar muitas dificuldades», frisou.

Carvalhal destacou ainda que os jogos diante das denominadas equipas grandes servem para «procurar o equilíbrio» e diminuir distâncias entre os clubes.

O técnico minhoto garantiu também que, apesar de estar «a treinar sem qualquer restrição», David Carmo ainda «ainda não tem as condições mínimas para competir». Em sentido contrário, Castro está totalmente recuperado e vai integrar os convocados.

O Sp. Braga visita o Sporting este sábado, a partir das 20h30, em jogo da 19.ª jornada da Liga. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.