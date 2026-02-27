O treinador Carlos Vicens admitiu dificuldades na antevisão da deslocação do Sp. Braga à Choupana, para defrontar o Nacional. Vicens disse que Gorby está perto de regressar de lesão e elogia Diego.

Antevisão ao jogo

«Sabemos que ir à Madeira traz sempre muitas dificuldades, é um jogo importante para nós, mas preparámo-nos bem durante a semana e, com energia e ambição, vamos com muita vontade de trazer os três pontos para Braga. Historicamente é um campo difícil. O Nacional vai querer ganhar, mas nós queremos impor-nos. Haverá momentos em que será mais o nosso tipo de jogo e outros em que a equipa tem que jogar de forma distinta.»

Diego Rodrigues

«Pensei que precisávamos de um pé extra na saída com bola e ajudou-nos nesse momento e na chegada [à baliza adversária], dois dos golos têm uma ação importante dele. Ele estava a entrar bem nos jogos anteriores e estamos contentes com a forma como rendeu. Tem um futuro muito brilhante no Sporting de Braga.»

Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta

«Vejo-os a treinarem com gosto e vontade e depois isso reflete-se em campo. Detetámos e potenciámos sinergias entre eles, mas não fui eu que os descobri. Estamos contentes por vê-los render e agora têm que continuar, porque temos muitos jogos pela frente».