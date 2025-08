Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Cluj, da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o técnico espanhol partilhou que é «muito improvável» a eliminatória ficar decidida na Roménia.

«Tanto na partida fora, como no jogo em casa (da eliminatória passada), a equipa gerou mais jogo ofensivo do que o adversário [Levski Sófia]. A criação de oportunidades foi superior. Queremos que a equipa gere mais jogo ofensivo do que o rival. De maneira alguma, creio que vamos resolver a eliminatória amanhã [quinta-feira]. É muito improvável, para não dizer impossível. Ela vai voltar em aberto para a segunda mão», começou por dizer.

Sobre o adversário, o técnico de 42 anos avaliou o Cluj como um oponente «muito preparado e muito difícil de enfrentar em sua casa».

«Começa um período em que a recuperação vai ser mais importante do que os treinos. Não nos vamos esquecer que os jogos vão servir de preparação para que a equipa encontre a melhor forma, sabendo que são importantes. Temos de olhar para estes jogos como forma de evoluir, sabendo que é uma eliminatória» partilhou antes de revelar que Pau Victor está disponível para ir a jogo.

Também em conferência de imprensa, João Moutinho confessou que os romenos vão ser «um adversário difícil» e que será preciso «paciência e posse de bola».

Questionado sobre a possibilidade de terminar a carreira, o médio de 38 anos afastou essa possibilidade e garantiu que ainda «dá o contributo à equipa».

«Quando achar que não me sinto importante, serei dos primeiros a pôr um ponto final [na carreira]. Sinto-me bem. Felizmente estou a conseguir dar o contributo à equipa. Mas não sou só eu importante, os meus companheiros também. Será importante estarmos todos focados e concentrados, porque todos seremos importantes na época. Numa fase inicial, serão uns, noutra fase, serão outros», atirou.

O jogo entre o Sp. Braga e o Cluj realiza-se esta quinta-feira, na Roménia, pelas 17h30 (horas em Lisboa). Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.