O treinador do Braga, Daniel Sousa, fez a antevisão ao jogo com Estrela da Amadora, para a jornada inaugural da Liga portuguesa, na manhã deste sábado. Foi confrontado com declarações de António Salvador, que disse depois do jogo com o Servette (empate a zero) que a equipa «podia e devia ter feito mais».

«Foi o presidente que o disse, mas podia ter sido eu. Aliás, tive um discurso semelhante no final [com os jogadores] porque, efetivamente, temos de fazer melhor, sobretudo do que aquela primeira parte em que estivemos muito aquém da exigência do Braga e da imagem que queremos dar aos nossos sócios e adeptos», começou por analisar o novo treinador do clube.

O ex-treinador do Arouca admitiu querer uma atitude diferente em relação à primeira parte desse jogo, assim como menos perdas de bola.

«Isso condiciona o jogo restante. Nestes dois dias, tentámos também corrigir as distâncias entre setores, que foi muito grande em alguns momentos, e também devemos carregar um pouco mais a bola numa fase inicial. Mas, isto demora a trabalhar porque as condições de jogo são difíceis de replicar, o que faz com que os comportamentos antigos estejam ainda bastante presentes», disse.

Quanto ao adversário, Daniel Sousa ainda está expectante. «Se fosse o Estrela da Amadora da época passada, já havia um conhecimento prévio. Assim, há o que vimos em alguns jogos da pré-época. É uma equipa difícil, combativa, com qualidade individual em todas as posições, mas queremos entrar com o pé direito», afirmou.

Por fim, Daniel Sousa abordou a transferência falhada de André Horta para o Olympiacos. «Mesmo antes de eu ter cá chegado, houve uma manifestação de interesse do Olympiacos e de outros clubes. A partir desse momento, em que me é transmitida essa informação, toda a construção do plantel é feita com a ideia de que ele não estaria cá. Era um contexto de potencial saída e eu procurei outras opções», admitiu.