Matheus e Francisco Moura, jogadores do Sp. Braga, na flash interview da Sporttv após a derrota por 2-0 no terreno do Sheriff, em jogo da primeira mão do ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

Matheus

«Eles foram duas vezes à baliza e fizeram dois golos, mas vamos dar a volta. Jogámos o jogo como estava planeado, mas agora é descansar, pensar no próximo jogo e creio que vamos dar volta a isto.

Desiludido pelo resultado, queríamos um resultado melhor, mas nada é impossível. Temos mais um jogo.»

Francisco Moura

«Eles poucas oportunidades tiveram, mas souberam concretizá-las. Temos mais 90 minutos para conseguir. Entrámos muito no jogo deles, batiam muitas bolas.

Nós temos de fazer o nosso trabalho, não entrar em loucuras com este tipo de jogo. Temos de entrar logo com o pé no acelerador para conseguir fazer um golo cedo. É isso que vamos procurar fazer.»