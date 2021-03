O Sp. Braga e o Benfica defrontam-se neste domingo à noite na cidade minhota, a partir das 20h00, para a a 24.ª jornada da Liga.



Após os triunfos de Sporting e FC Porto no sábado, o duelo entre as duas formações ganha ainda maior importância. Em campo estarão o terceiro e quarto classificados da Liga, com a ambição de perseguir pelo menos pela vice-liderança na prova.



Nesta altura, com menos um jogo, o Sp. Braga está a quatro pontos do FC Porto e a 14 do Sporting, enquanto o Benfica surge a dois pontos do adversário deste domingo, a seis do FC Porto e a 16 do líder Sporting.

Na primeira volta da Liga, a formação arsenalista garantiu um triunfo no Estádio da Luz (2-3). Nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, a vitória voltou a sorrir ao Sp. Braga (2-1).



