O Sp. Braga está na Sérvia para defrontar o Estrela Vermelha na 1.ª jornada do Grupo F da Liga Europa (quinta-feira, 17h45). Antes do duelo com a equipa de Belgrado, a comitiva arsenalista saudou a visita de Mladen Karoglan, um dos estrangeiros mais recordados pelos adeptos do clube.



O antigo avançado croata vive atualmente em Zagreb e percorreu cerca de 400 quilómetros para chegar à capital da Sérvia, sendo naturalmente recebido com grande entusiasmo pelos atuais jogadores do Sp. Braga.



O clube arsenalista partilhou imagens de Karoglan junto a Tiago Sá e Ricardo Horta, para além de uma conversa com o presidente António Salvador.



Mladen Karoglan tem atualmente 57 anos e já foi um dos primeiros convidados da rubrica Destinos do Maisfutebol. Pode recordar a entrevista aqui e aqui.