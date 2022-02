Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, na flash interview da Sporttv após a derrota por 2-0 no terreno do Sheriff, em jogo da primeira mão do ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«Não era, de todo, o que nós queríamos. Sabemos que é [uma eliminatória] a duas mãos, queríamos um bom resultado, mas vamos melhorar o que falhámos.

Começámos bem o jogo, mas depois baixámos um pouco o ritmo e eles tiverem algum ascendente. A eliminatória está em aberto.

Faltou marcar naqueles primeiros minutos em que começámos bem, não conseguimos. Estivemos em desvantagem, quisemos fazer o golo, recuperar e acabámos por sofrer o segundo golo num erro individual. A eliminatória está em aberto e vamos fazer de tudo para passar em Braga.

Vimos que têm futebol muito direto, esquisito, raramente dão mais de dois ou três passes, é sempre bola aérea. Mas, agora, já os conhecemos e em Braga tenho a certeza de que vamos dar outra resposta.»