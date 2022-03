O Sp. Braga recebe o AS Monaco a partir das 20h00 desta quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Melhor marcador da equipa, com 19 golos em 36 jogos na presente temporada, Ricardo Horta espera contribuir para um resultado positivo.

«Claro que gostaria de ajudar a equipa marcando golos, era bom sinal se marcasse, significaria que o Braga ia marcar golos, que é o que queremos nesta primeira mão, mas queremos é um resultado positivo que nos dê algum conforto para a segunda mão», diz o avançado, que leva 89 golos pelo clube e está a quatro de suplantar o melhor marcador da história arsenalista, Mário Laranjo (92): «Não era um objetivo alcançar o máximo de golos do clube, mas as coisas foram acontecendo assim.»

O internacional português considera que o Sp. Braga tem legítimas aspirações na Liga Europa: «Estamos nos oitavos de final onde só estão grandes equipas, chegamos a esta fase da prova com muita ambição e vontade de mais, sabemos que temos pela frente um adversário difícil, com jogadores muito bons, de seleção, de muita qualidade, mas vamos apresentar uma equipa muito competitiva. Todas as equipas que estão nesta fase são muito boas e algumas aspiram a conquistar a competição. Mas o Braga está no meio delas, algumas de ‘Champions League’, com outros orçamentos e outra qualidade, o que já é muito positivo. Queremos é mostrar a nossa qualidade, o nosso futebol, a qualidade dos jovens que temos no nosso plantel.»



Ricardo Horta tem apenas uma internacional pela seleção principal mas surge nesta altura como o melhor marcador português na temporada 2021/22.

«Ver o nosso nome associado à seleção nacional é sempre muito bom. Os jogadores que vão à seleção é porque estão bem nos seus clubes e é isso que tento fazer para que possa ser chamado, mas não é uma obsessão chegar à seleção. Todos os jogadores gostam de ser internacionais, mas tento fazer o melhor no meu clube, se for chamado tentarei dar o meu melhor dentro de campo», diz o avançado de 27 anos.



O Sporting de Braga-Mónaco tem início às 20 horas de quinta-feira e arbitragem do alemão Felix Zwayer. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, a partir do Municipal de Braga.