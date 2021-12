A FIGURA: Yan Couto

A qualidade técnica do lateral brasileiro é visível ao olho de qualquer um. Foi dos que mais tentou e remou contra a maré de um resultado penalizador para o Sp. Braga. Primeiro, aos 12 minutos, cruzou para um belo remate de Horta e aos 31' tirou outro centro perigoso. Nos minutos finais, quando os minhotos iam em busca da vitória, foi o timoneiro das melhores jogadas. No drible ou no cruzamento, esteve quase sempre bem.

O MOMENTO: grande penalidade convertida por Katai (70')

Após o golo do Sp. Braga, previa-se que os arsenalistas assegurassem os oitavos já hoje, mas o empate chegou também sobre a forma de grande penalidade. O golo dos sérvios foi o catalisador para a resposta bracarense, que pecou por má definição e pouca lucidez no último terço.

OUTROS DESTAQUES

Iuri Medeiros

Dizia Carvalhal que o açoriano chegou a Braga «meio jogador» e era agora um futebolista completo. Voltou a mostrá-lo hoje, com um belos recortes técnicos, finta curta e capacidade de remate. Esteve perto de marcar logo aos cinco minutos e em mais um par de ocasiões.

Galeno

Foi uma noite em crescendo para o brasileiro, culminada com um golo. Esteve desaparecido no início da partida, mas podia ter marcado ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos e aos 38'. Conseguiu esse feito já na segunda parte e abandonou o relvado cedo demais. Sinal de que ainda não está a cem por cento.

Katai

De uma armada sérvia que se destacou pela rigidez defensiva, foi o elemento mais em foco... no ataque. Fez juz à camisola branca por baixo do equipamento e ao 10 nas costas e mostrou pormenores interessantes. Uma noite coroada com o golo, aos 70 minutos.