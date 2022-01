Carlos Carvalhal vai estar ausente do banco de suplentes do Sp. Braga em Alvalade, depois de ter sido expulso na última jornada, na derrota diante do Marítimo.

O treinador dos arsenalistas assume que «é sempre importante» estar junto da equipa mas garantiu que vai estar «atento a tudo», embora não entenda o castigo.

«Mantenho tudo o que disse a seguir ao jogo. Não insultei ninguém, não fui mal educado, disse apenas ao árbitro para equilibrar o jogo. Nada tenho a acrescentar. Sinto alguma injustiça e não é só relativamente à expulsão porque pautei a minha vida desportiva com respeito e de forma profilática com as arbitragens desde que voltei ao futebol português. Não foi dado o benefício da dúvida ao treinador nesta situação quando eu não merecia ser expulso do jogo, daí a minha estupefação», afirmou em conferência de imprensa.

O Sp. Braga visita o Sporting este sábado, a partir das 20h30, em jogo da 19.ª jornada da Liga.