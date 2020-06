O Sporting de Braga deixou fugir o 3.º lugar ao empatar a zero em Famalicão. Os famalicenses falharam o assalto a um lugar europeu e quebraram a série de triunfos consecutivos no pós-quarentena. Os bracarenses estiveram melhor durante toda a partida, mas falharam no capítulo da finalização. Ainda assim, mantiveram os três pontos de vantagem sobre um adversário direto.

João Pedro Sousa tinha dois problemas para resolver nesta partida. O técnico famalicense não podia contar com dois dos jogadores mais influentes da equipa: Fábio Martins e Pedro Gonçalves. Guga surgiu na partida na posição dez, enquanto Roderick subiu para o meio-campo, dando maior robustez ao miolo de terreno.

Já Custódio, depois de dois desaires consecutivos e de ver o Sporting, que venceu na véspera, a fugir na classificação, fez regressar uma defesa a quatro, jogando num 4x2x3x1 – tal como o Famalicão. E a equipa deu-se bem com o regresso ao passado.

O início da partida mostrava que a luta por um lugar europeu iria ser acesa. O primeiro quarto de hora mostrou duas equipas com bastante pendor ofensivo, criando perigo junto de uma e outra baliza. Ainda assim, as defesas iam-se superiorizando aos ataques e o nulo ia-se mantendo.

Aos poucos, os arsenalistas começaram a pressionar cada vez mais alto, condicionando a saída de bola da turma local. Por isso, os bracarenses rapidamente recuperavam o esférico e tinham mais posse de bola. Contudo, só perto do descanso é que dispuseram da melhor oportunidade da primeira metade. Após bom entendimento do ataque, Ricardo Esgaigo cruzou para a cabeça de Paulinho que, completamente solto, cabeceou muito torto.

No reatamento, o Sporting de Braga acentuou o domínio e esteve muito perto do golo. Num livre frontal de Ricardo Horta, o poste da baliza de Vaná impediu que os arsenalistas se adiantassem no marcador. Os famalicenses não conseguiam soltar-se das amarras impostas pelos visitantes e, por isso, João Pedro Sousa mexeu, lançando em jogo Gustavo Assunção e Walterson.

Os de Famalicão conseguiram abrandar o ímpeto ofensivo dos bracarenses e, por isso, Custódio respondeu também com uma dupla substituição, fazendo entrar Wilson Eduardo e Palhinha. Ainda assim, o ritmo foi baixando e o cansaço acumulado começava a notar-se no desempenho das equipas. Com as muitas substituições (dez), passou a jogar-se bem menos.

Até ao final, os de Braga tentaram a todo custo marcar o golo que os recolocava no 3.º posto, porém mostraram pontaria desafinada. Os famalicenses, que terminaram a partida com dez - Patrick William foi expulso - tiveram de se contentar com a divisão de pontos, continuando na luta por um lugar que lhes permite fazer história. Chegar a um lugar europeu é o sonho do clube e de toda uma cidade.