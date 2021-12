O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira que Roger assinou contrato profissional com o clube minhoto, aos 16 anos. O vínculo com o jovem fenómeno é válido até 2024 e a cláusula de rescisão, sabe o Maisfutebol, cifra-se nos 40 milhões de euros.



O extremo luso-guineense tornou-se, em agosto, o jogador mais jovem de sempre a jogar na Liga e, em outubro, o jogador mais jovem a marcar um golo na história do Sporting de Braga, frente ao Moitense, para a Taça de Portugal. Nessa altura, Roger tinha 15 anos.



O jogador celebrou o 16.º aniversário a 21 de novembro e tem dividido o seu tempo entre a equipa A do Sp. Braga (três jogos/um golo) e os sub-23.