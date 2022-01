O Maisfutebol sabe que o treinador do Sp. Braga Carlos Carvalhal decidiu promover em definitivo e de forma imediata Guilherme Soares, Rodrigo Gomes e Miguel Falé. Estes três jovens juntam-se a Bruno Rodrigues, Buta, Gorby, Roger e Vitinha, que já integravam o plantel da equipa principal.

Além destes, existem outros dois nomes que trabalham de forma regular com a equipa A dos minhotos. Dinis Pinto e o Schurrle têm participado nas sessões orientadas por Carvalhal, numa lógica de crescimento sustentado.

Os três atletas que agora ascendem à equipa principal já se estrearam em jogos oficiais.

Guilherme foi lançado na temporada passada frente ao Portimonense e, já esta temporada, alinhou em toda a segunda parte no encontro no Dragão, diante do FC Porto. A exibição do central de 20 anos, de resto, mereceu rasgados elogios de Carvalhal.

Em 2021/22, Guilherme tem atuado maioritariamente na equipa B dos arsenalistas e já apontou um golo nos nove jogos em que participou.

Rodrigo Gomes é visto como uma das pérolas da Cidade Desportiva e conta já com seis jogos na equipa principal. O extremo de 18 anos estreou-se na época transata diante do Tondela e tem sido um dos maiores destaques da turma secundária dos arsenalistas, já que é o jogador com mais participações em golos.

Em 13 jogos na Liga 3, Rodrigo Gomes faturou por cinco vezes.

Miguel Falé foi lançado por Carvalhal no último jogo do Sp. Braga, que terminou com goleada em Arouca (6-0). O avançado de apenas 17 anos juntou-se a Vitinha no ataque minhoto e somou 62 minutos.

Com formação dividida entre Benfica, Lusit. Évora e Sp. Braga, o jovem alentejano destaca-se pelo faro goleador. Na atual temporada, somou uma partida na equipa de juniores e 11 jogos nos sub-23, nos quais apontou três golos.