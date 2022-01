Óscar Benítez, ex-Benfica e Sp. Braga, foi detido pelas autoridades argentinas esta quinta-feira após ter sido apresentada uma queixa por violência física.

A denúncia partiu do sogro do atacante argentino que disse ter sido agredido em casa, na região de Almirante Brown, na presença da filha e namorada do jogador, de acordo com o DN Deportivo.

A mesma publicação argentina dá conta de que Benítez foi indiciado ainda por invasão de domicílio, ameaças e resistência à autoridade no momento da detenção. O futebolista de 29 anos foi, de seguida, transportado para o Hospital Lucio Menéndez, em Adrogué, para ser estabilizado e, depois, levado para a esquadra.

Óscar Benítez chegou à Luz em 2016, mas nunca vestiu a camisola dos encarnados. Nessa época, foi cedido ao Sp. Braga e ao Boca Juniors. Passou ainda pelo Argentinos Juniors por empréstimo das águias, de quem se desvinculou em 2019. Atualmente, representa o Atlético Tucumán.