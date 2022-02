Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na flash interview da Sporttv após a derrota por 2-0 no terreno do Sheriff, em jogo da primeira mão do ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«Tivemos intencionalidade de fazer o golo, fomos crescendo e fizemos uma segunda parte melhor do que a primeira. O Matheus não fez nenhuma defesa, um penálti que veio do nada e, depois, uma situação que acontece num erro individual. Estivemos sempre por cima do jogo, com bola, a tentar desestruturar a equipa adversária, que tinha muita gente atrás.

Tivemos muitas oportunidades, com 12 remates num jogo extremamente ingrato. Estávamos por cima, somos melhores e tudo aconteceu ao contrário do que era expectável. Normalmente, só acontece no futebol. 12 remates contra 2 em quase todas modalidades a equipa ganha o jogo. Hoje sentimos crueldade.

Isto não está fechado, mantemos a ambição de passar à próxima fase, temos competência para seguir em frente e vamos fazer uma noite à Braga, com os adeptos do nosso lado. Com a nossa competência, vamos procurar passar a eliminatória.

Não fugiu muito do que estava à espera, nem ficámos surpreendidos. Esperávamos dificuldades no jogo de hoje, mas foi extremamente ingrato e mereciam muitíssimo mais. E olhar para frente e procurar reagir da melhor forma.»