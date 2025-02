Declarações de Carlos Carvalhal após o Benfica-Sp. Braga desta quarta-feira (1-0), em conferência de imprensa:

[Porque o Sp. Braga não jogou melhor na primeira parte?]

«É uma boa questão. Há intencionalidade fazer coisas mas também há um adversário. O Benfica teve mérito na forma como nos começou a pressionar. Entrámos no jogo com uma boa oportunidade do jogo, do Racic. No decorrer da primeira parte tivemos alguma dificuldade em sair. O Racic tinha um posicionamento que desfazia a linha defensiva do Benfica, porque o Otamendi fazia-lhe uma perseguição individual. Atraímos bem mas tivemos dificuldade em ferir as costas do Benfica quando o caminho estava aberto. Na segunda parte foi diferente, o Fran levou a linha defensiva do Benfica para trás, começámos a jogar mais perto do Benfica. Na segunda parte fomos crescendo. Caímos na Taça de Portugal mas caímos de pé, na minha opinião. Muita gente com pêlo na venta. Muita gente jovem, mas com maturidade para disputar este jogo com o Benfica. Para nós isso é bom. O futuro está assegurado.»

[Racic para bloquear Bruma]

«Não, de forma alguma. Jogou numa linha adiantada. Era mais o Ghorby que apanhava o Bruma.

[Meio-campo perdido?]

«O jogo ficou mais apertado, o Benfica tem jogadores com qualidade. Quando começámos a ter mais campo aberto, a equipa melhorou. Com o Fran e o Roger. Basta às vezes os movimentos de amplitude para haver mais espaço para jogar. Quem entrou, fê-lo muito bem.»

[Benfica passa de forma justa?]

«Não há justiça, quem marca e os outros não, não adianta falar de justiça.»

[Campeonato]

«Olhando para o trajeto da equipa na primeira volta, depois da mini-reestruturação em janeiro, com a inclusão de vários jogadores jovens, a equipa tem vindo a progredir. A única coisa que assumimos é que lutamos por cada jogo.»

[Tem falta de ambição?]

«Não conheço ambição maior do que ganhar o próximo jogo.»

[Impacto de Bruma no Benfica]

«Agora já não me compete a mim falar sobre ele. Ele superou os seus melhores registos connosco. A partir daí, é com o Bruno Lage.»

[Usar Usar Racic foi abdicar de criar chances]

«Não, de forma alguma. Entendemos que o Benfica ia entrar forte, principalmente agora que está numa fase positiva. Tem ganho a maior parte dos jogos. Entendemos que se colocássemos um seis nas costas da primeira linha de pressão do Benfica, íamos colocar-lhes problemas. Fizemos tudo bem, faltou-nos a agressividade no último terço na primeira parte. A bola entrou várias vezes no Moutinho, no Racic, mas a sequência para o último terço não foi a melhor. Reconheço isso. Foi isso que melhorámos na segunda parte.»