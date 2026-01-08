Carlos Vicens, treinador vencedor da segunda meia-final da Taça da Liga, nesta quarta-feira, diz estar «muito contente» pelo triunfo sobre o Benfica, por 3-1. Encara a vitória como um «prémio» e diz que vai começar a preparar a final «no autocarro».

Análise ao jogo

«Não há segredos no futebol. O importante hoje era disputar o jogo sendo nós mesmos. Foi o que falámos nos últimos dias. Uma das coisas agridoces que senti na segunda parte do jogo com o Benfica em casa, foi que, por momentos, deixámos de ser o que somos. Hoje era importante que isso não acontecesse. Sabíamos que iam existir muitas dificuldades e era preciso ter coragem.»

«É impossível jogar contra o Benfica e não ter momentos do jogo em que a equipa tem de se juntar e saber sofrer. Impossível. Vivemos o mesmo com eles e com outros adversários de alta dificuldade que temos enfrentado ao longo da temporada. Não podes fazer isso sem marcar primeiro. E tens de voltar a ter momentos de ataque para te plantares no último terço. Não consegues sobreviver 30 minutos na tua área contra uma equipa destas. Foi uma mensagem que tentámos passar através do banco. Na segunda parte fomos capazes de ter bola. Hoje é um prémio para todo o trabalho que fizemos durante todos estes meses. Estou muito contente.»

Final diante do V. Guimarães

«É duplamente especial, pela rivalidade entre os dois clubes. Agora é recuperar bem, prepararmo-nos bem e enfrentar com muito entusiasmo a final de sábado. Vai ser uma partida especial porque é a minha primeira final com o Sp. Braga e porque é com o adversário que é.»

Preparação para a final

«Teremos de começar a trabalhar no autocarro [risos]. Uns dão comida, outros dão massagens e eu vejo jogos. Sabemos que temos pouco tempo. Não é uma vantagem para nada, para nós, mas é verdade que estamos acostumados.»

Rodrigo Zalazar homem do jogo

«Fez uma partida muito boa e que ia exigir muito esforço, também sem bola. Aplicou-se, foi solidário e trabalhou para a equipa. Contente pelo que nos dá e valorizar que sabe que é importante que a equipa funcione. Se trabalhar para a equipa somos melhores. Hoje foi uma vitória coletiva, mais do que nunca.»

Entrada de Prestianni sobre Ricardo Horta

«Bom, a jogada com o Ricardo não a vi repetida. Sei que teve um contacto na zona do tornozelo, mais ou menos. Os rapazes que viram pediram cartão vermelho. Não posso opinar sobre a jogada, porque não a vi. Por sorte, o Ricardo está bem.»