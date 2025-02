Na segunda-feira, diante do Moreirense (2-1), Ricardo Horta chegou aos 410 jogos com a camisola do Sp. Braga. Em comunicado, António Salvador, presidente dos minhotos, louvou o papel do internacional português e apelidou-o de «jogador mais importante da história deste clube».

«Na segunda-feira, Ricardo Horta passou a ser o jogador que mais vezes vestiu a nossa camisola em 104 anos de história. É um feito notável, que supera uma marca com mais de meio século e que, arrisco dizer, muito dificilmente será batido nas próximas décadas», começou por dizer o dirigente.

«Ricardo Horta não é apenas alguém com muitos jogos pelo Sporting Clube de Braga. É também o recordista de golos pelo clube. Marcou mais do que ninguém. Em quantidade e em qualidade. São muitos golos e muitos golos importantes, que todos nós recordaremos por décadas», acrescentou.

A vestir a camisola dos arsenalistas desde 2016, nove épocas, Ricardo Horta é visto como o «melhor jogador da história deste clube».

«Ricardo Horta é o jogador mais importante da história deste clube, o melhor jogador da história deste clube», partilhou.

Para terminar, o presidente do clube reconheceu várias qualidades no extremo e confessou que Ricardo Horta tem ajudado o Sp. Braga a ser um «grande clube».

«Sempre dedicado, sempre disponível, sempre sério e humilde. Para mim, para nós, este é um dia especial. Não há grandes clubes sem grandes jogadores e o Ricardo Horta é um grandíssimo jogador», concluiu.