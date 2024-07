Já depois de ter abordado o mercado do Sporting de Braga, durante a noite, revelando propostas rejeitadas por Simon Banza, António Salvador protagonizou um momento descontraído no Braga Day. O clube partilhou imagens de uma 'voltinha' do presidente do Sp. Braga num balão de ar quente, junto de pequenos adeptos do clube.

Vale a pena ver:

Foi uma noite marcada pela apresentação dos plantéis das várias modalidades, com o futebol masculino e feminino em destaque. No caso masculino, os adeptos puderam ver os reforços João Marques, Gabri Martínez, Robson Bambu, Bartlomiej Wdowik, El Ouazzani, Thiago Helguera, Roberto Fernández e Bright Arrey-Mbi.

No lado feminino, foi apresentada uma surpresa. Rola Badawiya foi anunciada no clube. A avançada americana, de 26 anos, chega dos australianos do Central Coast Mariners, contando com uma passagem no Roma Calcio.