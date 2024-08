Rodrigo Zalazar foi o jogador escolhido para projetar o duelo do Sporting de Braga com o Servette e o uruguaio salientou a importância de o plantel estar «unido», isto após a mudança no comando técnico.

O jogador de 25 anos assumiu que «obviamente que não houve muito tempo» para Carlos Carvalhal trabalhar, mas o suficiente para a equipa «entender as novas ideias do novo treinador».

«O treinador disse que queria união, que todos fizéssemos o nosso trabalho para ajudar o nosso companheiro. No final, o mais importante é estarmos unidos e ganhar», frisou.

Sp. Braga e Servette defrontam-se a partir das 19h30 de quinta-feira, no Estádio de Genebra, na Suíça. Victor Gómez está de volta às opções, após cumprir o jogo de castigo no campeonato, enquanto Robson Bambu recuperou de lesão e Paulo Oliveira ainda está lesionado.