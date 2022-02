Na antevisão ao duelo com o Vitória de Guimarães, o treinador do Sp. Braga assumiu esta que «num dérbi não há favoritos», apesar do mau momento dos vimaranenses.

«É 50/50 [por cento de hipóteses] em todos os dérbis do mundo, é um jogo especial, com uma carga emotiva diferente fora das quatro linhas, mas igual lá dentro no relvado. Nós vimos de duas vitórias moralizadoras, sabemos porque vencemos esses jogos, tivemos que trabalhar muito, ser humildes, ser equipa e sofrer quando foi preciso», afirmou em conferência de imprensa.

Os bracarenses registam dois triunfos consecutivos na Liga, enquanto a turma de Pepa perdeu em Vizela na última jornada e só venceu por uma vez nas últimas seis. O histórico dos confrontos entre as duas equipas também é favorável ao Sp. Braga, mas Carvalhal frisou que «o passado não ganha jogos, não interessa a história, mas o que vai acontecer amanhã [sábado]», naquele que perspetiva ser «um jogo difícil».

Carlos Carvalhal confessou ainda que a veia de adepto não o atrapalha nestes jogos. «Vou para os estádios como treinador e a minha função é tentar ganhar os jogos. Ao serviço do Braga, nunca o escondi, é especial, mas temos que ser profissionais e separar o lado mais emocional.»

David Carmo já regressou na segunda-feira aos relvados, ao serviço dos sub-23, mas o técnico dos arsenalistas entende que o central ainda «não tem o ritmo competitivo» necessário para alinhar pela equipa A.

«Jogou 73 minutos nos sub-23, o plano é aumentar para os 90 minutos, mas temos que esperar a sua resposta a isso. Não há nenhuma pressão extra, se demorar mais uma ou duas semanas não há problema», vincou.

O Sp. Braga desloca-se ao terreno do V. Guimarães, este sábado, a partir das 20h30.