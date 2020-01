Cerca de duzentos adeptos juntaram-se esta manhã em Braga para protestar contra os horários dos jogos de futebol. Elementos do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães estiveram lado a lado na iniciativa, assim como seguidores do Desportivo das Aves e do Vizela.

Segundo o Diário do Minho, o protesto nas imediações do Estádio Municipal de Braga decorreu de forma pacífica. A polícia ainda equacionou retirar as tarjas dos adeptos, mas por se tratar de uma manifestação pacífica e num local público, os agentes limitaram-se a criar um cordão de segurança e monitorizar a situação.