Azar para Rodrigo Zalazar. O médio do Sporting de Braga sofreu uma nova lesão depois de ter recuperado de uma entorse no tornozelo direito. Disputou o dérbi do Minho, neste domingo, e está novamente a contas com o departamento médico.

Segundo informou o clube, o jogador sofreu uma mialgia na coxa esquerda durante o encontro e será reavaliado nesta segunda-feira.

Saiu ao minuto 78', para dar lugar a Roger Fernandes. Foi uma noite de má memória para os bracarenses, com uma derrota diante do Vitória de Guimarães (0-2).