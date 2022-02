O Casa Pia venceu este sábado o Sporting da Covilhã, fora de portas (0-1), isolando-se na frente da tabela classificativa da II Liga.



Um golo de João Vieira, ao minuto 85, foi decisivo no encontro referente à 24.ª jornada da competição.



Os «gansos» aproveitaram desta forma o empate do anterior líder, o Benfica B, frente ao terceiro classificado, o Desportivo de Chaves. O Casa Pia passa para o primeiro lugar com 49 pontos, contra 47 do Benfica B e 44 do Desp. Chaves.



Recorde-se que o Casa Pia está privado do seu treinador principal, Filipe Martins, que esteve internado devido a complicações provocadas pela covid-19. O técnico já teve alta e está a recuperar em casa.

RELACIONADOS Treinador Filipe Martins recebe alta hospitalar mais de uma semana depois