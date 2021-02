O Feirense assumiu a liderança da II Liga, à condição, ao vencer no reduto do Sporting da Covilhã por 2-0.

Fabrício Simões abriu a contagem de penálti, já em período de descontos da primeira parte.

Abraham Marcus fez o 2-0 ao minuto 56.

Com este resultado o Feirense passa a somar 46 pontos, mais dois do que o Estoril, que no domingo recebe o Benfica B.