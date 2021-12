Nem o nevoeiro travou o Sp. Covilhã na vitória perante o Varzim (1-0), que foi a jogo com apenas quatro suplentes, depois de vários jogadores testarem positivo à covid-19.

Com este triunfo, o conjunto de Leonel Pontos pôs fim a uma série de 12 jogos sem vencer na II Liga.

O jogo foi jogado debaixo de um forte nevoeiro, a que se seguiu chuva intensa. A partida, na primeira parte, teve mesmo de ser interrompida durante cerca de 20 minutos porque as condições meteorológicas dificultavam a visibilidade aos jogadores.

Já depois do encontro ter sido retomado, Ahmed Isaiah (40min) apontou o único golo da partida e redimiu-se de uma ocasião flagrante desperdiçada no início da partida.

Com este triunfo, os serranos, que não venciam desde a segunda jornada, voltaram a somar três pontos e são agora o primeiro clube acima da linha de água. Já o Varzim, somou a oitava derrota nas últimas nove jornadas e está no fundo da tabela, juntamente com a Académica, com sete pontos.