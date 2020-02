O Rangers, adversário do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, empatou neste domingo com o St. Johnstone (2-2), em encontro referente à 28.ª jornada da Liga da Escócia.



Callum Hendry e Stevie May marcaram os golos do St. Johnstone, Florian Kamberi e Joe Aribo balançaram as redes para o Rangers, que continua na segunda posição da tabela classificativa.



Recorde-se que o Rangers venceu o Sp. Braga (3-2) na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa e disputa o segundo jogo na próxima semana, na cidade minhota.