O internacional português João Moutinho, de 37 anos, marcou presença na antevisão ao Sp. Braga-Petah Tikva, a contar para a 2.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Ao lado de Daniel Sousa, o novo treinador dos arsenalistas, Moutinho foi questionado se se vê a abraçar uma nova carreira.

«Não estou preocupado em ir tão cedo para este lado [do treinador]. Vamos criando o bichinho de aprender, mas nem todos. Não quer dizer que vá para treinador. Gosto de perceber, é importante ter essa perceção no campo, para entender e conseguir ajudar em todos os parâmetros do jogo», explicou o médio experiente.

E sobre o treinador, Daniel Sousa, João Moutinho defendeu que trouxe «novas ideias, novo estilo, união a todo o grupo e vontade de vencer». «Espero que possamos levar isso e mostrar a cada jogo, conseguindo as vitórias, que é o mais importante de tudo. Se os resultados não aparecerem somos sempre julgados, jogadores, treinadores, com treinadores sempre à cabeça. Temos de dar o nosso melhor dentro do campo para conseguir as vitórias que sempre queremos», afirmou.

«A equipa está bem, temos trabalhado bem, interiorizado o que o mister quer para o jogo e vamos tentar corresponder. Dar o máximo, tentar vencer e, juntamente com os adeptos, porque é o primeiro jogo em casa, sentirmos a confiança deles. Espero estarmos na máxima força e conseguir uma vitória», avaliou João Moutinho, que parte para a segunda temporada no clube.

O Sporting de Braga recebe os israelitas do Petah Tikva nesta quinta-feira, pelas 20h30.