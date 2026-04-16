Betis-Sp. Braga: Vicens aposta em Tiknaz, Zalazar no banco
As equipas oficiais para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa (20h00)
Carlos Vicens faz cinco alterações no 11 do Sporting de Braga para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa frente ao Betis de Sevilha (20h00). O destaque vai para a titularidade de Tiknaz.
Em relação à vitória por 1-0 frente ao Arouca, o treinador Carlos Vicens retira Moscardo, Moutinho, Leonardo Lelo, Dorgeles e Fran Navarro. Para os seus lugares, entram Gorby, Gabri Martinez, Pau Victor, Lagerbielke e Grillitsch.
Um dos destaques é o facto de Zalazar, que estava em dúvida, começar no banco de suplentes.
No Bétis, Manuel Pellegrini deixa Isco no banco e muda vários jogadores em relação ao jogo com o Osassuna no fim de semana.
O 11 de hoje é, de resto, muito parecido ao da primeira mão, na Pedreira, apenas com as saídas de Aitor, Natan e Roca para entradas de Llorente, Amrabat e Antony.
As equipas para o Betis-Sp. Braga:
ONZE DO BRAGA: Lukas Hornicek, Víctor Gómez, Bright Arrey-Mbi, Lagerbielke, Vitor Carvalho, Gorby Baptiste, Demir Tiknaz, Grillitsch, Pau Victor, Gabri Martínez e Ricardo Horta.
ONZE DO BETIS: Pau López, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Antony, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli.