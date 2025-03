O Sporting apresenta-se neste sábado para o jogo com o Famalicão com duas alterações no onze comparativamente com a equipa que Rui Borges fez alinhar de início na partida anterior diante do Casa Pia em Rio Maior.

Maxi Araújo e Morita são as novidades, sendo que o japonês regressa às opções iniciais 49 dias depois.

De resto, Debast regressa ao eixo defensivo, que completa com Diomande e Matheus Reis.

O Sporting-Famalicão, da 26.ª jornada da Liga, arranca às 20h30. ACOMPANHE-O NO AO VIVO DO MAISFUTEBOL

Onze do Sporting: Rui Silva; Debast, Diomande e Matheus Reis; Fresneda, Hjulmand, Morita e Maxi Araújo; Trincão, Gyökeres e Quenda.

Onze do Famalicão: Lazar Carevic; Rodrigo Pinheiro, Enea Mihaj, Justin de Haas e Rafa Soares; Mirko Topic e Van de Looi; Sorriso, Gustavo Sá e Oscar Aranda; Václav Sejk.