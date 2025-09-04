Lino Godinho e Callum Walsh, respetivamente adjunto e preparador físico do FC Porto, foram suspensos por um jogo na sequência das expulsões no clássico com o Sporting em Alvalade.

O primeiro recebeu ordem de expulsão aos 29 minutos por insultar, conforme descrito no relatório do árbitro, um adversário. «Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva contra um jogador da equipa adversária, dizendo: "O que é que tu queres, c******!"» No final do jogo, o adjunto de Francesco Farioli, que foi ainda sancionado a pagar uma multa de 1.150 euros, dirigiu-se ao balneário da equipa de arbitragem para pedir desculpa pelo comportamento.

Já o preparador físico dos azuis e brancos por expulso já depois do apito final, isto por ter, segundo descrito no relatório do árbitro, criado um conflito e empurrado um jogador adversário. Além de suspenso para o próximo jogo, Callum Walsh terá de pagar 1.530 euros.

Já Luís Neto, adjunto de Rui Borges no Sporting, viu ser-lhe aplicadas duas multas: uma de 380 euros por ter permanecido durante na zona técnica durante um período indevido e outra, de 640 euros, por ter protestado na direção do quarto árbitro num lance: «Tu não estás a ver que foi ele que tirou, c******?»

O Sporting-FC Porto, que os azuis e brancos venceram por 2-1, gerou ainda perto de 24 mil euros em coimas aos clubes (perto de 30 mil com equipas técnicas e jogadores incluídos) e ainda um processo disciplinar aos leões.