A SAD do Sporting apresentou um resultado líquido negativo de 23,5 milhões de euros no terceiro trimestre da época 2020/21.



Os leões sublinham o impacto da pandemia de covid-19, nomeadamente no mercado de transferências, resultando «numa quebra do volume de vendas de jogadores de 66 milhões de euros». «Ainda assim, destacar as transacções de Marcos Acuña por 10,5 milhões de euros acrescido de variáveis e Marcus Wendel por 20,3 milhões de euros acrescido de variáveis», pode ler-se.



Registo ainda para a «quebra nas receitas operacionais excluindo transacções de jogadores, em 15 milhões de euros no trimestre e 20 milhões de euros, estimados, na época.»



A SAD leonina destaca, por outro lado, as conquistas da Liga e da Taça da Liga, a par da «Consolidação da Visão Estratégica, com modelo assente na formação, com onze jogadores da formação na Equipa e redução dos gastos operacionais em 15,4 milhões de euros (19%), dos quais 3,3 milhões de euros são redução em gastos com pessoal (menos 7%), resultantes numa redução do déficit operacional excluindo transacções de jogadores em 2%.»