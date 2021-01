O Sporting avançou para um processo de despedimento coletivo de 20 funcionários, de diversas áreas, avançando para um restruturação projetada no documento estratégico da SAD que gere o emblema leonino.



A medida estava prevista e foi acelerada pelo impacto económico da pandemia de covid-19.



Os funcionários em questão foram notificados por carta e começaram a apresentar-se nas instalações do Sporting nesta quarta-feira. Pertencem a áreas distintas como comunicação, secretariado e modalidades, entre outras.



O Sporting projeta poupar um millhão de euros por ano com esta restruturação dos seus quadros de pessoal.