O Sporting comunicou esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a prorrogação do lay-off a funcionários por mais um mês, tal como já tinha sido noticiado no Maisfutebol no final da semana passada.

A medida entrou em vigor a 16 de maio e a SAD do Sporting informa que abrange 84 por cento do «universo dos trabalhadores dependentes e independentes da Sociedade». Recorde-se que em abril a medida abrangia 95 por cento dos trabalhadores.

Estas medidas acompanham outras que já foram adotadas, como a redução em 50 por cento da massa salarial dos membros do Conselho de Administração, e o corte dos salários dos jogadores e da equipa técnica do futebol profissional em 40 por cento, bem como de outras despesas consideradas acessórias. O Sporting comunica ainda cortes de 30 por cento nos jogadores das equipas sub-23 e de futebol feminino e estima que a implementação daquilo que refere serem medidas excecionais e temporárias tenha um impacto de 40 por cento na rubrica custos com pessoal.

«Não obstante estarmos a assistir ao levantamento gradual de algumas medidas de confinamento, mantém-se a suspensão parcial da atividade da Sporting SAD», lê-se. A SAD leonina informa que vai continuar a acompanhar e a avaliar diariamente os impactos da pandemia, de modo a adotar medidas que permitam a continuidade dos negócios no contexto atual e mitigar os impactos da crise.