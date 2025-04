O Sporting apresenta-se em campo diante do Sp. Braga com três alterações no onze comparativamente a equipa inicial que Rui Borges fez alinhar no jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave na passada quinta-feira.

Gonçalo Inácio, Geovany Quenda e Matheus Reis são titulares, relegando St. Juste, Fresneda e Maxi Araújo (titulares na partida anterior) para o banco de suplentes numa partida na qual os leões precisam de vencer para recuperarem o primeiro lugar perdido na véspera, à condição, para o Benfica.

Do lado do Sp. Braga; Carlos Carvalhal repete o onze do jogo anterior diante do Arouca.

O Sporting-Sp. Braga está marcado para as 20h45 e pode segui-lo no AO VIVO DO MAISFUTEBOL.

Onze do Sporting: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Quenda, Debast, Hjulmand e Matheus Reis; Trincão, Gyökeres e Geny Catamo.

Onze do Sp. Braga: Hornícek; Victor Gómez, Robson Bambu, Paulo Oliveira e Chissumba; Racic e João Moutinho; Gabri Martínez, Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta; El Ouazzani