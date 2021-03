O Sporting venceu a Académica por 2-1, na 12.ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação.

Joelson Fernandes, extremo de 18 anos, foi a grande figura da partida, ao apontar dois grandes golos: o primeiro na sequência de uma excelente jogada individual (27m) e o segundo (41m) na cobrança de um livre direto.

Para a Académica marcou Leandro Ferreira, aos 23 minutos.

O Sporting está agora no segundo lugar da fase de apuramento para a Taça Revelação: tem 27 pontos, menos seis (e menos um jogo) do que o Benfica. A Académica está no quarto posto com 21 pontos.