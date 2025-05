O Sporting apresenta-se sem surpresas diante do V. Guimarães, no jogo que pode dar o bicampeonato aos leões.

Hidemasa Morita salta para as opções iniciais, ocupando o lugar deixado vago por Morten Hjulmand, que cumpre castigo.

De resto, Rui Borges aposta nos jogadores que iniciaram o dérbi no fim de semana passado.

O Sporting-V. Guimarães tem apito inicial marcado para as 18h00 neste sábado. Pode acompanhar o jogo no AO VIVO do Maisfutebol.

Do lado do Vitória, Telmo Arcanjo e Tiago Silva estão de regresso às opções iniciais de Luís Freire após terem cumprido castigo no encontro com o Farense.

Onze do Sporting: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Debast, Morita e Maxi Araújo; Trincão, Gyökeres e Pote.

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela; Miguel Maga, Borevkovic, Mikel Vilanueva e João Mendes; Beni e Tiago Silva; Telmo Arcanjo, João Mendes e Gustavo Silva; Nélson Oliveira.