As equipas juniores do FC Porto e do Benfica empataram esta quarta-feira, mas continuam a comandar, respetivamente, a Zona Norte e a Zona Sul do campeonato quando estão cumpridas quinze jornadas.

O FC Porto foi travado em Tondela depois da equipa da casa ter chegado à vantagem, ao minuto 79, na sequência de uma grande penalidade, mas os dragões ainda foram a tempo de chegar ao empate, aos 86 minutos, com um golo de Doro Dabo.

Apesar do empate, o FC Porto continua a comandar a Zona Norte, agora com 35 pontos, mais quatro do que o Sp. Braga que perdeu em Vila do Conde (0-1).

Na Zona Sul, o Benfica também não foi além de um empate na visita a Coimbra diante da Académica (1-1). A equipa da casa também marcou primeiro, aos 35 minutos, mas os encarnados empataram ainda antes do intervalo, com um golo de Hugo Félix aos 42.

Um empate que permitiu ao Sporting, segundo classificado da Zona Sul, reduzir a diferença para oito pontos, ao vencer em Leiria por 1-0 com um golo de Luís Gomes.