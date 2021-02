João Pereira foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Sporting, naquela que é a terceira passagem do lateral-direito por Alvalade.

Em declarações aos meios do clube, o internacional português, que chega a custo zero do Trabzonspor, garantiu que está muito contente por regressar ao emblema leonino.

«Estou muito contente por representar este grande clube pela terceira vez. Sinto a mesma vontade e tenho a mesma motivação de quando assinei pela primeira vez. Quero ajudar o Sporting dentro e fora do campo ou onde for preciso», começou por dizer.

«Quatro anos depois, continuo a ser o mesmo, com a mesma raça, determinação e vontade de ganhar, mas com um pouco mais de experiência. Ainda assim, sinto-me como uma criança a ter o seu primeiro presente outra vez», acrescentou.

Para João Pereira, o Sporting é como uma família: «Conheço muito bem as pessoas que trabalham no clube, muitas continuam cá desde a minha primeira passagem. Sempre fui muito bem tratado aqui e logo ao início tornei-me um adepto, sinto isto como uma família.»

«É mais fácil adaptar-me, mas também já seguia o Sporting semanalmente, sei mais ou menos como jogam. No entanto, é sempre importante já conhecer alguns colegas e o treinador», atirou.