Silas admite que «se calhar não estava tão preparado enquanto treinador» quando assumiu o comando do Sporting.

«Quando eu comecei a treinar, nunca pensei que começasse logo na I Liga e muito menos pensei que passados 20 meses estaria no Sporting. Foi uma subida grande e muito rápida. Hoje em dia sou muito mais treinador do que quando comecei», começou por dizer Silas em entrevista ao programa «Linha de Golo», do portal NewMen.

«Há coisas que só quando passas por elas começas a pensar. Preparar uma equipa para jogar de três em três e quatro em quatro dias é mais difícil. Nós estamos preparados para treinar uma equipa de semana a semana. Preparar uma equipa para jogar de três em três ou quatro em quatro dias é mais difícil. E foi a parte em que eu não estava tão preparado porque nunca tinha passado por isso enquanto treinador», admitiu o técnico.

«Foi sobretudo a seguir aos jogos das competições europeias que nós perdemos alguns pontos e sobretudo fora de casa», apontou.

«Ficar em 4.º no Sporting, não é bom, mas pegar no Sporting em 9.º e acabar em 4.º não é assim tão mau», disse ainda Silas.

O técnico falou ainda sobre o curto percurso no Famalicão. «Ir para o Famalicão foi uma decisão precipitada», disse o técnico.

«Não acho que tenha sido um mau trabalho, mas marca porque foi um mês», disse Silas, apontando: «O plantel era bom, mas tivemos oito reforços que vinham quase todos sem jogar. Não me sinto responsável pela classificação do Famalicão porque não tivemos tempo.»

Silas comentou também o título de campeão conquistado pelo Sporting na época passada. «Dava para perceber que estava ali um forte candidato ao título, por isso não me surpreendeu, surpreendeu-me foi o Benfica e o Porto terem perdido tantos pontos», disse o técnico, que considera que «este ano vai ser mais difícil para o Sporting porque as competições europeias desgastam», dando o exemplo do FC Porto no ano passado: «Preparas a equipa para jogar com o Manchester City e depois vais jogar com o Tondela. Não vais jogar com o Tondela da mesma forma que jogas com o Manchester City.»