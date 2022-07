O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes Franco Israel.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o jogador de 22 anos recrutado à Juventus assinou um contrato válido por cinco anos, numa transferência que, apurou o nosso jornal, ficou fechada por cerca de um milhão de euros.

«Estou muito feliz por estar aqui. É um dos maiores clubes de Portugal e estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e jogar», disse o uruguaio aos meios do novo clube, ele que confessou ainda que falou com os compatriotas Coates e Ugarte sobre a mudança para Alvalade.

«Trabalhar com o [Antonio] Adán é trabalhar com um dos melhores guarda-redes espanhóis que jogou no Real Madrid e no Atlético de Madrid e que tem estado muito bem no Sporting. Para mim, trabalhar com um guarda-redes deste nível ajuda-me muito. É muito importante», disse ainda, sobre a possibilidade de trabalhar com Adán.

