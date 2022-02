O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (2-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[O que está a faltar ao Famalicão?] O que está a falar é concretizar as oportunidades. Temos construído uma equipa, um padrão de jogo, conseguimos jogar olhos nos olhos com equipas grandes, como se viu hoje. O jogo ficou decidido no nosso penálti falhado, fomos para o intervalo mais frágeis. Reagimos bem na segunda parte, mas o segundo golo do Sporting quebrou a nossa energia. Saímos daqui satisfeitos com a produção da equipa.

Sim, são duas partes distintas, obviamente. O penálti falhado nosso foi uma motivação extra para o Sporting. Depois quebrámos fisicamente, com as substituições conseguimos voltar a entrar na disputa do jogo.

Em relação ao penálti, não sou especialista em arbitragem, não sei se se justificaria a repetição do penálti [devido ao facto de os jogadores do Sporting terem invadido a área].

Só perdemos com o FC Porto e o Sporting [desde que assumiu a equipa], isso é de valorizar, e com esta postura não tenho dúvidas nenhumas de que vamos ficar na Liga.

[Estreia de João Carlos Teixeira] Neste mercado de janeiro a nossa preferência foi para jogadores que podiam acrescentar algo à equipa. A função do João era criar superioridades no meio-campo e esteve excelente nisso.»