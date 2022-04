O futebolista internacional ganês Abdul Fatawu Issahaku é reforço do Sporting para as próximas cinco épocas, confirmou esta quarta-feira o clube verde e branco.

«Abdul Fatawu Issahaku, de 18 anos, é reforço do Sporting Clube de Portugal. O futebolista oriundo do Gana assinou por cinco épocas e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, tendo sido apresentado esta quarta-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete», refere o emblema leonino, em comunicado.

Issahaku, que pode jogar a médio ofensivo ou como extremo, já tinha estado antes em Portugal para acertar a ligação ao Sporting e tinha já trabalhado com a equipa B, bem como com a equipa principal.

No sábado, na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, o treinador Ruben Amorim já tinha garantido que Issahaku vai integrar a pré-época de 2022/23 com a equipa principal.

«Pelo menos a pré-época vai fazer. Acreditamos nele pelo que temos visto, temo-lo chamado. Fez uma pequena adaptação na equipa B para ele crescer fisicamente e adaptar-se à vida e à forma de estar do clube, que é transversal da equipa B à equipa A. Nota-se que precisa de conceitos táticos, normal porque é jovem e jogava num futebol completamente diferente. Tem um talento muito grande, é muito rápido, chuta de muito longe e de várias zonas do terreno. Pode aprimorar muita coisa. Contamos com ele e só depende dele pertencer à equipa A. Na minha cabeça é jogador da equipa A, como muitos outros», afirmou Amorim.

O jovem, que é um das principais promessas do futebol do Gana, leva já oito internacionalizações pela principal seleção do seu país, adversária de Portugal no Mundial 2022.

Issahaku Abdul Fatawu foi ainda eleito o melhor jogador da CAN de sub-20 do ano passado, prova conquistada precisamente pelos ganeses.

No ano passado, emprestado pelo Steadfast ao Dreams FC, fez seis golos em sete jogos na primeira divisão ganesa.