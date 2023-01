O treinador do Sporting, Ruben Amorim, reconheceu a importância de somar vitórias nos dois próximos jogos no campeonato, ante Marítimo e Benfica, ao ser questionado pelas contas do título na época 2022/23.

Frisando o foco no jogo ante o Marítimo, da 15.ª jornada (domingo, 18 horas), Amorim não escondeu a necessidade de somar pontos, não só pelo objetivo do título, mas também pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

«Estou mais preocupado com o Marítimo, não estou a pensar no próximo jogo. Agora, para nós, não há como fugir a isso, temos de vencer o Marítimo e depois temos de lutar pelo jogo seguinte, porque é contra o primeiro classificado [ndr: Benfica] e um passo de cada vez», começou por dizer.

«Mas não fugindo à questão, para nós é essencial e acho que é crucial vencer os dois jogos. Não termina tudo e vamos jogar sempre para vencer até ao fim, mas nunca vi um problema em assumir que temos de vencer os nossos jogos. Agora, não podemos estar a perder pontos porque depois torna-se tudo muito difícil, não só para o objetivo que falámos no início, que seria lutar pelo primeiro lugar, mas pelos outros, pelos lugares de Liga dos Campeões. Portanto, não querendo fazer uma ligação à decisão do campeonato, falando apenas do Sporting, é crucial que vença o Marítimo primeiro e depois os outros jogos», antecipou Amorim.

O encontro com o Marítimo marca o regresso aos jogos fora de Alvalade e Amorim abordou o facto de os leões, nos últimos jogos, terem marcado cedo e controlado a vantagem, reconhecendo que os verde e brancos precisam da mesma consistência em jogos fora de portas.

«Acima de tudo, aumentámos a nossa intensidade, mas isso não é preparado. Temos chamado à atenção que é importante marcar cedo porque já tivemos, no passado, jogos em que não conseguimos marcar e depois temos dificuldades. Mas temos de fazer uma separação também, tudo isso aconteceu em casa e não fora e fora temos tido alguns problemas. Temos poucas vitórias fora, temos de ser mais consistentes. Uma equipa grande não é uma equipa que joga muito bem em casa, que marca muitos golos e que, fora de casa, está sempre a sofrer e não consegue ganhar. Uma equipa grande tem de ganhar fora, mesmo não fazendo grandes exibições como em casa, temos de ser mais fortes fora», sublinhou.