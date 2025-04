Boas notícias para o Sporting! Pedro Gonçalves treinou esta terça-feira integrado com o grupo!

De fora desde 10 de novembro, depois de sofrer uma lesão no jogo frente ao Sp. Braga, o jogador dos leões volta agora a treinar sem limitações.

Pote sofreu um lesão no tendão da coxa direita e precisou de vários meses para recuperar. No total foi preciso uma volta inteira do campeonato português, visto que regressou após o segundo jogo com os minhotos no calendário da Liga. Porém, poderá ser opção nesta reta final.

No que toca ao restante plantel, os titulares fizeram trabalho de recuperação depois do empate caseiro com o Sp. Braga (1-1), enquanto os restantes treinaram no relvado.

Na manhã desta quinta-feira, o Sporting regressa aos treinos e continua a preparar a visita ao reduto do Santa Clara, marcado para este sábado, pelas 18h.

[em atualização]