Ruben Amorim foi distinguido como o prémio Vítor Oliveira para melhor treinador da Liga 2020/21, na gala Kick-Off que decorre ao final da tarde desta quinta-feira, na Alfândega do Porto.



O técnico de 36 anos conduziu o Sporting ao título 19 anos depois, superando a concorrência de Daniel Ramos (Santa Clara) e de Pepa (P. Ferreira).



«Sem eles não seria possível. O prémio é da equipa técnica. Eles são muito bons na área deles, têm muito mérito neste título. Não posso esquecer todo o staff do Sporting, o Viana, o presidente e os jogadores, são eles que jogam. Não poderia estar mais contentes com eles e tenho orgulho em ser o seu líder. União? Sim, os resultados ajudam. Alguns de nós já temos um caminho longo, passámos por muitas coisas e isso ajuda. São muito bons, também sou muito chato», referiu o treinador leonino, num vídeo onde surgiu acompanhado pela restante equipa técnica.



Apesar de ter conquistado o título de campeão nacional na última temporada, Amorim frisou que o Sporting ainda tem «de encurtar distâncias para os rivais».



«Título? O Sporting não se pode desviar do caminho que traçou. Um título não pode mudar o que queremos fazer. Temos de encurtar distâncias para os rivais. Os jogadores ganharam um título, mas continuam a ser jovens. Obviamente que vamos tentar. No ano passado acreditávamos, este ano sabemos que é possível porque já fizemos, mas vamos jogo a jogo de olhos nos títulos, principalmente na Supertaça», destacou.